Azerbaycanlı genç Bozkurt'taki sel felaketinin yaralarının sarılmasında gönüllü olarak görev alıyor
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Azerbaycanlı genç Bozkurt'taki sel felaketinin yaralarının sarılmasında gönüllü olarak görev alıyor

Azerbaycanlı genç Bozkurt'taki sel felaketinin yaralarının sarılmasında gönüllü olarak görev alıyor
Anadolu Ajansı / Vural Akkirpi - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine Azerbaycanlı Tural Şahbazlı gönüllü olarak katılıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketine Azerbaycanlı Tural Şahbazlı gönüllü olarak katılıyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin yaralarının sarılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Çalışmalarda gönüllüler de aktif olarak görev alıyor.

Türk Kızılayda gönüllü olarak görev alan 28 yaşındaki Azerbaycanlı Tural Şahbazlı, Bozkurt'ta günlük hayatın normale dönmesi, selzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesi için özveriyle çalışıyor.

Şahbazlı, AA muhabirine, üniversite eğitimini Türkiye'de tamamladığını, Kahramanmaraş'ta özel sektörde yönetici olarak çalışmaya devam ettiğini, Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğinde yöneticilik yaptığını söyledi.

Kızılaya 2012 yılında kan bağışında bulunurken gönüllü olmaya karar verdiğini söyleyen Şahbazlı, o tarihten sonra pek çok sivil toplum kuruluşunda görev aldığını aktardı.

"Kızılay teşkilatıyla tanıştım, ilk olarak kan gönüllüsü oldum. Sonra şube gönüllüsü olarak halen devam ediyorum." diyen Şahbazlı, Antalya'daki yangınlarda da olarak görev aldığını belirtti.

Şahbazlı, "Kızılaycı olmak hiçbir afete sessiz kalmamaktır. Ben de Antalya'daki yangınları duyduğumda oraya gittim on bir gün gönüllü olarak görev aldım. Daha sonra burada sel olduğunu duyunca buraya geldim ve on beş gündür Bozkurt'ta gönüllü olarak görev alıyorum." diye konuştu.

Gıda, yemek dağıtımı, temizlik gibi işleri yaptığını anlatan Şahbazlı, "Burada çadırlarda yemek dağıtımı, erzak dağıtımı gibi işler yapıyorum. Afetten zarar gören iş yerlerinde de temizlik yaptım. Ne görev varsa gönüllü olarak destek olmaya çalışıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vural Akkirpi

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Azerbaycanlı genç Bozkurt'taki sel felaketinin yaralarının sarılmasında gönüllü olarak görev alıyor - Haberler
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