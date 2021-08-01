Son dakika haberleri | Azeri ekipler yangında canla başla mücadele verdi
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Son dakika haberleri | Azeri ekipler yangında canla başla mücadele verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Azerbaycan'dan gelen ekipler canla başla mücadele ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere Azerbaycan'dan gelen ekipler canla başla mücadele ediyor. Söndürme çalışmaları sırasında bir anda alevler arasında kalan Azeri ekibin yaşadığı tehlikeli anlar kameralara böyle yansıdı.

Azerbaycan'dan uçakla Dalaman'a inip buradan da otobüslerle Marmaris'teki yangın bölgesine gelen ekipler, ekipmanları ile canla başla yangını söndürmek için mücadele veriyor. Türkiye'nin alev savaşçıları ile birlikte omuz omuza mücadelesini sürdüren Azerbaycanlı ekip, söndürme çalışmaları sırasında ölüm tehlikesi atlattı.

Marmaris yangınında söndürme çalışması yapan ekip, rüzgarın bir anda yön değiştirmesi ile alevlerin arasında kaldı. Tehlikeyi saniyelerle atlatan Azeri ekibin alevlerden saniyelerle kurtulması kameralara böyle yansıdı. - MUĞLA

Son dakika haberleri | Azeri ekipler yangında canla başla mücadele verdi
Son dakika haberleri | Azeri ekipler yangında canla başla mücadele verdi
Son dakika haberleri | Azeri ekipler yangında canla başla mücadele verdi
Son dakika haberleri | Azeri ekipler yangında canla başla mücadele verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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