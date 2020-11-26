Azerbaycanlı anne, Karabağ'a yolladığı oğlunu ayaklarına kapanarak karşıladı

Azerbaycanlı bir askerin yaşlı annesi, Ermenistan'a karşı Karabağ'da savaşan oğlunun sağ salim döndüğünü görünce ayaklarına kapandı. O görüntüler duygusal anlar yaşattı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak amacıyla Dağlık Karabağ bölgesine başlattığı operasyon başarıyla sonuçlandı. Ermenistan ordusu ağır kayıplar verdi, peş peşe kritik bölgeleri kaybeden Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı.

Anlaşma kapsamında Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın kontrolüne geçti. Savaşla alınmayan yerlerden Ermeniler kademeli olarak çekilmeye başladı. Dün Kelbecer'i Azerbaycan güçlerine teslim eden Ermeniler, 1 Aralık'ta da Laçin'den çekilecek.

OĞLUNUN AYAKLARINA KAPANDI

Savaşın sona ermesi sonrası Azerbaycanlı askerler de evlerine dönmeye başladı. Büyük bir gururla evine dönen Azeri bir askerin yaşlı annesi, Karabağ'dan sağ salim dönen oğlunun ayaklarına kapandı. O görüntülerin yer aldığı video, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.