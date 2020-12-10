Azerbaycan - Türkiye arası vize kalktı mı? Azerbaycan - Türkiye arası vize ne zaman kalkacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Azerbaycan - Türkiye vizesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Azerbaycan - Türkiye arası vize kalktı mı? Azerbaycan - Türkiye arası vize ne zaman kalkacak?

Kardeş ülke Azerbaycan ile seyahatlerde gerekli vize işlemi sona erdi. Azerbaycan - Türkiye arası vize ne zaman kalkacak? Detaylar haberimizde.

AZERBAYCAN - TÜRKİYE ARASI VİZE KALKTI MI?

Kardeş ülke Azerbaycan ile seyahatlerde vize gerekliydi. FakatDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kardeşim Ceyhun Bayramov ile imzaladığımız protokolle Türkiye-Azerbaycan arasında çok yakında sadece kimlik kartımızla seyahat edebileceğiz. "Tek Millet İki Devlet"e de bu yakışır! Hayırlı olsun!" dedi.

AZERBAYCAN - TÜRKİYE ARASI VİZE NE ZAMAN KALKACAK?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Azerbaycan vizesi hakkında yaptığı açıklama sonrası ne zaman uygulanacağı soruları sorulmaya başlandı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.