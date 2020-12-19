Azerbaycan ordusuna saldırı planı yapan 60'a yakın Ermeni askeri esir alındı

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında hezimete uğrayan Ermenistan, imzalanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Son olarak Azerbaycan ordusuna saldırı yapmaya çalışan 60'a yakın Ermeni askerin esir alındığı öğrenildi.

Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov, Karabağ'da 60'a yakın Ermeni askerin Azerbaycan askerleri tarafından esir alınmasına ilişkin bir video paylaştı.

HAİN SALDIRI ÖNLENDİ

44 günlük savaşta Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan Ermenistan imzalanan ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Daha önceki saldırıda 4 Azerbaycan askeri şehit olurken yeni bir kalleş saldırı planı ivedilikle önlendi.

60'A YAKIN ERMENİ ASKER YAKALANDI

Ceyhun Aşirov video paylaşımında "Karabağ bölgesinde Azerbaycan Ordusuna saldırı yapmaya çalışan 60'a yakın Ermeni askeri esir alındı" ifadelerini kullandı.