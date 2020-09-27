Azerbaycan Ordusu'ndan Ermenilere teslim ol çağrısı
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Azerbaycan Ordusu'ndan Ermenilere teslim ol çağrısı

27.09.2020 16:34 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:50
Azerbaycan Ordusu'ndan Ermenilere teslim ol çağrısı

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif ettiAzerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni...

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif etti

Azerbaycan Askeri Komutanlığı, Agdara yerleşiminde Ermeni silahlı kuvvetlerinin garnizonunu tamamen tahrip etmemek ve muharip kayıpların sayısını artırmamak için Ermeni komutanlığına bu yönde direnmemeyi, teslim olmayı teklif etti.  Açıklama Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Yapılan açıklamada, "Azerbaycan Ordusu'nun emri ayrıca, savaş esirlerine ve sivil rehinelere yönelik muamelenin Cenevre Sözleşmesinin gereklerine ve uluslararası hukukun diğer normlarına uygun olarak yürütüleceğini belirtir. Direniş olursa, her silahlı kişi bizim tarafımızdan etkisiz hale getirilecektir" denildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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