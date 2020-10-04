Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu

04.10.2020 19:38 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:00

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu. Aliyev, "Özür dileyecekler. Karabağ'ın Ermenistan'ın olmadığını açıklayacaklar. Çekilmek için net takvim açıklamalılar" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Tüm tarihi eserlerin ve camilerin yıkıldığını, zarar gören şehirlerin restore edileceğini belirten Aliyev, "Azerbaycan halkının iradelerini kırmaya çalıştıklarını gördük. Bunu Temmuz ayında Tovuz şehrimizde gördük. Hiçbir sebep yokken saldırdılar" ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN'A SERT TEPKİ: HER GÜN BİR LİDERİ ARIYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı eleştiren Aliyev, "Her gün bir dünya liderini arıyor. Aramadığı adam kalmadı. Sen kimsin ki bize şart koşuyorsun? Şimdi ne şartı koyacaksın? Ateşkes için yalvarıyorsun" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan

ATEŞKES İÇİN 3 ŞART KOŞTU

Aliyev konuşmasında, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu. Aliyev, "Özür dileyecekler. Karabağ'ın Ermenistan'ın olmadığını açıklayacaklar. Çekilmek için net takvim açıklamalılar" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

9 KÖY DAHA ERMENİSTAN İŞGALİNDEN KURTARILDI

Öte yandan İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenistan işgali altındaki 9 köyün daha kurtarıldığını ifade etti.

Aliyev paylaşımında, "Ordu, Cebrail şehrinin kontrolünü, ayrıca Cebrail bölgesindeki Karhulu, Şükürbeyli, Yukarı Maryan, Çeleken, Taşkesen, Horovlu, Diçal, Mahmudlu ve Caferabad köylerinin kontrolünü ele geçirdi" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da 9 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı

ERMENİSTAN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI

İşgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'da son günlerde önemli toprak kayıpları yaşayan Ermenistan, Minsk Grubu üçlüsü Rusya, ABD ve Fransa'nın çağrısına karşılık "Ateşkesi görüşmeye hazırız" açıklamasını yapmıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu
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