Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü
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Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü

24.10.2020 16:32 | Son Güncelleme: 24.10.2020 16:49
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgalindeki bölgeleri kurtarmayı sürdürürken Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir savaş uçağı ve İHA'yı düşürdü.

Tüm cephelerde büyük üstünlük sağlayan Azerbaycan ordusu, gece yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusuna ağır darbe indirdi.

Azerbaycan Hava Savunma Sistemleri, Ermenistan'a ait bir savaş uçağı ve insansız hava aracını (İHA) vurarak imha etti. Çok sayıda unsuru etkisiz hale getirilen Ermenistan ordusunda disiplin kayboldu. Mevzilerini düzensiz şekilde terk eden Ermenistan birlikleri geri çekildi. Önemli tepelerin Azerbaycan ordusunun eline geçti.

AZERBAYCAN LAÇIN BÖLGESİNE İLERLİYOR

Azerbaycan ordusu hızla Ermenistan ile Dağlık Karabağ arasında ulaşımı sağlayan Laçın koridoruna doğru ilerliyor. Çatışmalar Ağdere, Hocavend, Füzuli, Hadrut ve Gubatlı istikametlerinde yoğunlaşmış durumda.

AZERBAYCAN ORDUSU KRİTİK NOKTALARI ELE GEÇİRDİ

Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmasından sonra savunmaya geçen Azerbaycan ordusu Ermeni askerlerini püskürtmeyi başardı. Ermenistan yönetimi yapılan iki ateşkesi de ihlal ederek sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ederken, Azerbaycan ordusu bu saldırılara sahada cevap verdi. İşgal edilen birçok yerleşim alanını kurtaran Azerbaycan kritik noktaları da ele geçirdi.

ERMENİSTAN YİNE SİVİL YERLEŞİM YERİNE SALDIRDI

Azerbaycan ordusu gece boyunca ilerleyişini sürdürdü ve Karabağ'daki Ermeni cephelerini vurdu. Ermeni askerler mühimmatlarını bırakarak geri çekilmek zorunda kalırken, bugün Ermenistan tarafından Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerleri tekrar hedef alındı.

SİVİL KAYIP 64'E YÜKSELDİ

Terter'e yapılan saldırılarda, bir füze evin bahçesine isabet etti. O sırada bahçede olan 16 yaşındaki Orhan hayatını kaybetti. Bu saldırıdan sonra hayatını kaybeden sivil sayısı 64'e yükseldi.

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