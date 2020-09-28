Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu

Sınır hattında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait iki tankın daha nokta atışıyla vurulduğu anlara ait görüntüleri servis etti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki tankı daha nokta atışıyla vurduğunu duyurdu.

2 TANK DAHA VURULDU

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait 2 tankı daha vurduğunu duyurdu.

KISMİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ermenistan'ın dün sabah başlattığı saldırılara karşılık veren ve başarılı sonuçlar elde eden Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bu kararın ardından Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yurt dışı uçuşlarını da durdurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ