Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu
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Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu

28.09.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.09.2020 12:58

Sınır hattında çatışmalar devam ederken, Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusuna ait iki tankın daha nokta atışıyla vurulduğu anlara ait görüntüleri servis etti.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait iki tankı daha nokta atışıyla vurduğunu duyurdu.

2 TANK DAHA VURULDU

Azerbaycan Askeri Kuvvetleri'nin çatışmaların devam ettiği temas hattında Ermeni noktalarına başlattığı karşı saldırı devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun nokta atışıyla Ermeni ordusuna ait 2 tankı daha vurduğunu duyurdu.

KISMİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Ermenistan'ın dün sabah başlattığı saldırılara karşılık veren ve başarılı sonuçlar elde eden Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberlik ilan ettiğini duyurdu. Bu kararın ardından Azerbaycan, Türkiye hariç tüm ülkelere yurt dışı uçuşlarını da durdurdu.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait 2 tankı daha vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

Haber Yorumları (6)
BÜYÜK RESİM: VURUN ASLANLARIM TÜM TÜRKLER İÇİN VURUN.
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ASM. ALTAS: Allah yar ve yardımcınız olsun. Herdaim yanınızdayız. Şahsım heran aranızda savaş hattında olmaya haxır
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ÖMER ÇOŞAN: ALALHIM SEN AYAKLARINA TAŞ DEĞDİRME YETERKI ISTE CAN GARDAŞLARIM CANIMIZ CANINIZA FEDA OLSUN.
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