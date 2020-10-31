Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi
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Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi

31.10.2020 18:22 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:30
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi

Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan, askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişi devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun askeri mevzilere sızmaya çalışan Ermeni sabotaj grubunu etkisiz hale getirdiği belirtildi. Açıklamada, Azerbaycan savunma hattına yaklaşmaya çalışan sabotaj gurubunun bulunduğu aracın nokta atışla imha edildiği aktarıldı. Bakanlık, operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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