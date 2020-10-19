Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerde Türkiye ile ilgili boyundan büyük laflar etmeye devam ediyor. Paşinyan bugün verdiği bir röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu'da durduran son engel Ermenistan'dır'' ifadeleriyle komik duruma düştü.

Ermenistan tarihinin en ağır ve travmatik günlerini yaşıyor. 30 yılı aşkın bir süredir Azerbaycan devletine ve halkına çeşitli dönemlerde taciz ateşlerinde bulunan ve Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilgili küstah ifadeleri kullandı.

Paşinyan bugün verdiği bir röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu'da durduran son engel Ermenistan'dır.'' dedi.

İLK SALDIRIYI YAPMASINA RAĞMEN TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Paşinyan ayrıca ''Azerbaycan'ı Karabağ'a saldırmaya Ankara ikna etti'' diyerek defalarca ateşkesi bozmasını ve sivilleri katletmesini unutturmaya çalıştı.