Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti
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Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti

19.10.2020 00:10 | Son Güncelleme: 19.10.2020 00:37

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, uluslararası basın kuruluşlarına verdiği demeçlerde Türkiye ile ilgili boyundan büyük laflar etmeye devam ediyor. Paşinyan bugün verdiği bir röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu'da durduran son engel Ermenistan'dır'' ifadeleriyle komik duruma düştü.

Ermenistan tarihinin en ağır ve travmatik günlerini yaşıyor. 30 yılı aşkın bir süredir Azerbaycan devletine ve halkına çeşitli dönemlerde taciz ateşlerinde bulunan ve Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile ilgili küstah ifadeleri kullandı.

Paşinyan bugün verdiği bir röportajda, ''Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi Kuzey Doğu ve Güney Doğu'da durduran son engel Ermenistan'dır.'' dedi.

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Paşinyan ayrıca ''Azerbaycan'ı Karabağ'a saldırmaya Ankara ikna etti'' diyerek defalarca ateşkesi bozmasını ve sivilleri katletmesini unutturmaya çalıştı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar, 27 Eylül'de Ermenistan'ın saldırılarının ardından başladı.

Karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusu 2 kent dahil 60'ın üzerinde yerleşim yerini işgalden kurtardı. Ermenistan ordusunun saldırıları sonucu 60'tan fazla Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti. Ayrıca çatışmalarda Ermenistan ordusu da büyük kayıp verdi.

Azerbaycan karşısında yıkıma uğrayan Paşinyan, yine Türkiye'ye sataştı boyundan büyük laflar etti

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