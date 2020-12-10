Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı
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Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı

10.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 10.12.2020 14:51

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk komandolarının da katıldığı Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken bir an yaşandı. Üzerinde "Karabağ Azerbaycan'dır" yazan dev bir afiş meydandan geçirilirken, platformun üzerinde Ermenistan'ın etkisiz hale getirilen tank ve araçlarına ait plakaların da yer aldığı görüldü.

Azerbaycan'ın 44 gün gibi bir sürede işgal altındaki topraklarını kurtarması, coşkulu bir biçimde kutlanıyor. Bakü Azatlık Meydanı'nda gerçekleştirilen kutlamalarda Azerbaycan ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 2783 Mehmetçik törene katıldı. Görkemli törendeki askerler, Azatlık Meydanı'ndaki alanda geçiş yaptıktan hemen sonra, 44 günlük operasyonda ele geçirilen Ermeni tarafına ait silah, mühimmat ve araçlar sergilendi. O sergileme esnasında dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı

ERMENİSTAN ARAÇLARINA AİT PLAKALARLA YAPILDI

Üzerinde "Karabağ Azerbaycandır" yazan büyük boyutlardaki bir platform, askeri bir aracın çekiciliğinde meydana getirildi. İlk bakışta yalnızca bir afiş olarak görünen bu platformun, ele geçirilen Ermeni araçlarından ele geçirilen plakalar ile yapıldığı ortaya çıktı. Karabağ Azerbaycan'dır yazılı platforum zemininde binlerce Ermeni aracına ait plakanın yer aldığı görüldü.

Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı

"BAKÜ'YE TANKLARLA GİRECEĞİZ"

Erivan tarafı savaş süresi boyunca her an tehditvari dilini sürdürerek Ermenistan tanklarının Bakü'ye giriş yapacağını savunuyordu.

Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı

Bugün gelinen noktada Ermeni tankları Azerbaycan'ın başkentine giriş yaptı ancak hem plakaları hem de kendileri Azerbaycan tarafından ele geçirilmiş bir vaziyette getirildi.

Azerbaycan'ın zafer kutlamalarında dikkat çeken afiş! Ermeni tank ve araçlarının plakaları yer aldı

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