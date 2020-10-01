Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü
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Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü

01.10.2020 15:36 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:06

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait top mevzisini yok ettiği anlarda ortaya çıkan bir görüntü gündem oldu. Yükselen dumanlar arasında bir cisim fark edilirken, bu cismin İsrail'e ait silahlı insansız hava aracı olduğu anlaşıldı.

Ermenistan'ın saldırısından sonra karşı atağa geçen Azerbaycan, geçen gün Ermenistan'a ait olan top mevzisini vurdu. Azerbaycan, vurulma anının görüntülerini paylaşırken, görüntülere sızan bir detay gündeme geldi. Görüntülerde, vurulan mevziden yükselen dumanların arasından bir başka silahlı insansız hava aracının çıktığı fark edildi.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, görüntüye sızan silahlı insansız hava aracının İsrail'e ait olduğunu belirtti.

Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü

"GÖZETLEME VE TAARUZ ÖZELLİKLERİNE SAHİP"

Ağar yaptığı açıklamada, "Dikkatli bakın lütfen. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın dün paylaştığı imha görüntülerine İsrail yapımı bir Orbiter-1K sızmış. Sanırım İsrail yapımı bu Orbiter-1K 'King Fisher' modeli. Yani bir intihar/kamikaze drone'u.Orbiter-1K King Fisher'ler GPS'e ve diğer sinyal karıştırıcı araçlara karşı dayanıklı, istihbarat, keşif, gözetleme ve taarruz özelliklerine sahip" ifadelerine yer verdi.

Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü
Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü
Haber Yorumları (8)
AHMET: İsrail Azerbaycan"i destekliyor. Yanlış biliyorsunuz.. .
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LFC: ülkelerin ticater ve askeri antlaşmalarını bilmezseniz böyle haber yaparsınız. o insansız hava araçları da azerbaycana ait. türkiyeden almadan önce israilden alıyordu. ve hala mühimmatlarının yarısından çoğunu israilden alıyor. azerbaycanla biz aynı millet olsakta kültür ve düşünce olarak farklıyız. onların israille meselesi yok. onlar bizim gibi araplaşmamışlar.
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ATMA RECEP: Bu Abdullah ağar da balonmuş senede anlaşıldı. Bu konuda itimat edilecek kişi mete Yarardır. Abdulla Ağar Azerbaycanın israil ile yaptığı nalaşmadan haberi yok galiba. Doğru israil yapımı ama azerbaycan envanterinde olan bir iha
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