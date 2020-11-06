Azerbaycan'ın en önemli şirketleri Yatırım Holding'in şemsiyesi altına alındı
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Azerbaycan'ın en önemli şirketleri Yatırım Holding'in şemsiyesi altına alındı

06.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 06.11.2020 21:52
Azerbaycan'ın en önemli şirketleri Yatırım Holding'in şemsiyesi altına alındı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin önemli şirketlerinin Azerbaycan Yatırım Holding'in yönetimine devredilmesi yönünde karar aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkenin önemli şirketlerinin Azerbaycan Yatırım Holding'in yönetimine devredilmesi yönünde karar aldı.

Aliyev'in kararı gereği Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), AzerGold Kapalı Anonim Şirketi, Hazar Denizcilik Şirketi ve Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı'nın yönetimi Azerbaycan Yatırım Holding'e devredildi.

Azerbaycan Yatırım Holding, Aliyev'in kararıyla, devlet şirket ve işletmelerinin ortak ilkeler temelinde yönetimi, yatırım programlarının şeffaflık ve ekonomik verimliliğinin artırılması, kısmen veya tamamen özelleştirmeye hazırlanması amacıyla kamu tüzel kişiliği olarak 7 Ağustos 2020'de kurulmuştu.

Daha sonraki süreçte Azerbaycan Hava Yolları, Azerbaycan Demiryolları, Azersu, Azerenerji gibi bazı şirketlerin de holdingin yönetimine verileceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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