Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerinin tank ve sığınaklarını imha etti

Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Ermenistan güçlerine ait tank, sığınak ve karakolları hava saldırılarıyla imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerinin yerel saatle 13.00-15.00'te Ağdere ve Ağdam yönünde Ermenistan güçlerine ait 3 tank, 2 sığınak ve 4 karakolu imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin, Ermenistan güçlerine hava saldırılarını sürdürdüğü kaydedildi.

ERMENİSTAN ORDUSU BÜYÜK SIKINTI YAŞIYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ağdere, Fuzuli, Hadrut, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların sürdüğünü, Ermenistan güçlerinin Füzuli, Cebrail ve Gubadlı istikametindeki mevzilerine darbe vurulduğunu duyurdu. Bu istikametlerde Azerbaycan ordusu önemli bölge ve yükseklikleri kurtardı. Tüm cephe boyunca Ermenistan'ın askeri kaynak ve alt yapısına onarılamaz hasar verilirken, Ermeni güçlerin teçhizat, silah, mühimmat ve yiyecek sıkıntısı yaşadığı kaydedildi. Ermenistan'ın Tavuş ve Sisian bölgelerinden Dağlık Karabağ'a getirilen askerlerin savaşmayı reddederek firar ettikleri öğrenildi.

5 İHA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Azerbaycan ordusuna ait Bayraktar TB2 SİHA'lar ve topçular, Ermeni güçlerine ait çok sayıda hedefi imha etti. Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait beş insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan vatandaşlarına, sosyal medya paylaşımları konusunda uyarılarda bulundu. Cephedeki Azerbaycan askerleri ile ilgili bilgi, ses, video, fotoğraf, konumların yazılmaması ve paylaşılmaması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov