Azerbaycan, Gubadlı'daki Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti
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Azerbaycan, Gubadlı'daki Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti

20.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:47

Gubadlı istikametindeki birliklerin İHA görüntüleri Top atışlarından görüntüler Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birliklerini top atışıyla imha etti.

Gubadlı istikametindeki birliklerin İHA görüntüleri

Top atışlarından görüntüler Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birliklerini top atışıyla imha etti.

Azerbaycan, Gubadlı'daki Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti
Azerbaycan, Gubadlı'daki Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti
Azerbaycan, Gubadlı'daki Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti
Azerbaycan, Gubadlı'daki Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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