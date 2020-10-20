Azerbaycan, Gubadlı'daki Ermenistan birliklerini top atışıyla imha etti
20.10.2020 19:43 | Son Güncelleme: 20.10.2020 19:47
Gubadlı istikametindeki birliklerin İHA görüntüleri Top atışlarından görüntüler Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birliklerini top atışıyla imha etti.
Gubadlı istikametindeki birliklerin İHA görüntüleri
Top atışlarından görüntüler Azerbaycan ordusu, Ermenistan güçlerinin işgali altındaki Gubadlı istikametindeki birliklerini top atışıyla imha etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı