Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi
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Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi

02.10.2020 15:35 | Son Güncelleme: 02.10.2020 15:54

Cephe hattında yaşanan çatışmalar şiddetlenerek devam ederken Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahını ele geçirdi.

Azerbaycan'ın, topraklarını işgal etmeye çalışan Ermenistan'a yönelik mücadelesi 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Ermenistan işgali altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerinin kontrolünün ardından Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahının da ele geçirildiği duyuruldu.

AZERBAYCAN ORDUSU VURA VURA İLERLİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi. Açıklamaya göre; Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

STRTEJİK TEPELER İŞGALDEN KURTARILDI

Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi. İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılan açıklamada, çatışmalardaki başarıların ve çeşitli yönlerdeki hakim konumların kurtuluşu, Azerbaycan askerlerinin yüksek savaşma ruhunu ve kazanma kararlılığını daha da artırdığı ifade edildi.

AB'DEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderler zirvesinde Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıkları söyleyerek, acilen ateşkes yapılması ve diyalog kurulması çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Michel, sorunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu ile çözülmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ön koşulsuz diyaloğa girmesi gerektiğini ve bunun mümkün olduğunu söyledi. Michel, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye dahil tüm ülkelerin Dağlık Karabağ konusunda yapıcı rol oynamasını istediklerini dile getirdi.

Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi
Azerbaycan, Ermenistan Özel Kuvvetler Birliği'nin karargahını ele geçirdi
Haber Yorumları (4)
FB: MUZAFFER EYLE YARAB BU SON ORDUSUDUR İSLAMIN AMİN. . .
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ISPARTA LI BOKSÖR: chp lilere hediye edelim o sancağı belki yas tutarlar.
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TÜRKMEN: AZERİ DEĞİL, AZERBAYCANLI ŞANLI TÜRK ASKERİ, bi yazmasını öğrenemediniz,
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