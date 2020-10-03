Azerbaycan'dan Ermenistan'a darbe: 230 tank, 38 hava savunma cihazı yok edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan'dan Ermenistan'a darbe: 230 tank, 38 hava savunma cihazı yok edildi

03.10.2020 07:08 | Son Güncelleme: 03.10.2020 08:29

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, imha edilmiş askeri teçhizat listesi yayınladı. Saldırının başladığı ilk günden bugüne kadar, Ermenistan'a ait 230 tank ve diğer zırhlı araçlar, 38 hava savunma cihazı ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sistemi yok edildi.

Ermenistan'ın 27 Eylül tarihinde sivil halka yönelik yaptığı saldırıya yanıt veren Azerbaycan, Ermenilere ağır darbe yaşattı. Azerbaycan'ın savunmaya geçmesiyle birlikte başlayan çatışmalar sonucu, Ermenistan askerleri bazı bölgelerden çekilmek zorunda kaldı. Yaşanan gelişmenin ardından Ermenistan ateşkes çağrısı yaparken, bu çağrı yanıtsız kaldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamalarda, yeni üsler kurularak Ermenistan ordusuna ait çok sayıda askeri teçhizatın imha edildiği bildirildi. Bakanlık, 27 Eylül'den 2 Ekim'e kadar Ermenistan'a ait; 230 tank ve diğer zırhlı araçları, 250 topçu parçası, roketatar, havan, 38 hava savunma cihazı, 10 komuta-kontrol ve komuta gözlem noktası, 7 mühimmat deposu, 130'dan fazla araç ve bir adet S-300 uçaksavar füzesi sisteminin yer aldığını belirtti.

Azerbaycan'dan Ermenistan'a darbe: 230 tank, 38 hava savunma cihazı yok edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Beren Saat Ercan Kesal Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Can Bartu Arda Turan Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Ateş Ekim Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan'dan Ermenistan'a darbe: 230 tank, 38 hava savunma cihazı yok edildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 08:32:05. #1.15#
title