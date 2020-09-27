Son Dakika! Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu
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Son Dakika! Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

27.09.2020 14:35 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:04

Son dakika! Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntülendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır işgal altında olan Fuzuli bölgesinin Karahanbeyli, Gervend, Köy Gerediz, Yukarı Abdurrahmanlı köyleri ile Cebrayıl bölgesinin Büyük Mercanlı ve Nüzgar köylerinin Azerbaycan ordusunun kontrolüne geçtiğini açıkladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Açıklamanın ardından Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın saldırı girişimine yanıt olarak gerçekleştirilen ilk karşı saldırılar havadan görüntüleri paylaştı.

Son Dakika! Azerbaycan'dan ilk görüntü: Azerbaycan ordusu Ermeni hedeflerini böyle vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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