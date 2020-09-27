Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor
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Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor

27.09.2020 15:11 | Son Güncelleme: 27.09.2020 15:18
Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan Ordusu'na ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan Ordusu'na ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.

Bakanlık yaptığı açıklamada, "Ermeni tarafının yaydığı bilgiler yanlış ve yanlış bilgidir. Cephedeki birimlerimizin düşmana karşı tam bir avantaja sahip olduğunu belirtiyoruz" ifadelerini kullandı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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