Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, Ermenistan tarafından Azerbaycan Ordusu'na ait 3 tank, 2 helikopter ve 3 insansız hava aracının (İHA) vurulduğu iddiasına ilişkin haberlerin asılsız olduğunu ifade etti.