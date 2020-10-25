Azerbaycan Dağlık Karabağ için vura vura ilerliyor! Ermenilerin mühimmatları tükendi

Azerbaycan'ın işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine yönelik başlattığı operasyonda ilerleyiş sürüyor. Hava destekli operasyonlarla işgal altındaki topraklarda Karabağ hedefiyle yoluna devam eden Azerbaycan, 6 mevzide daha ilerleme kaydetti. Bu arada Ermenistan'a bağlı bazı birliklerin de mühimmatlarının tükendiği belirtildi.

Ermenistan, işgal altındaki topraklardan Azerbaycan hattına27 Eylül Pazar sabahı Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamış, savaş suçlarına karışmıştı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın bu hukuk tanımaz, işgalci tavırlarına karşı saldırı başlatmış, başlatılan operasyon neticesinde hedef olarak işgal altındaki bölgelerin kurtarılması belirlenmişti. Bu bağlamda Azerbaycan ordularının ilerleyişi aradan geçen neredeyse bir aylık süre sonrasında da devam ediyor.

HEDEFTE 6 MEVZİ VAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut, Gubadlı ve Laçin yönlerinde değişen yoğunlukta sürdürüldüğü belirtildi. Ermenistan güçlerinin tank, top ve havanlarla ateş açtığı, Azerbaycan ordusunun ise harekat planına uygun başlıca istikametlerde faaliyetlerini sürdürdüğü ve kontrol edilen alanları daha da genişlettiği ifade edildi.

MÜHİMMATLARI TÜKENDİ

Açıklamada, Hocavend, Gubadlı ve Laçin bölgelerinde Ermenistan güçlerinin direnişini zayıflatan Azerbaycan ordusunun farklı yönlerde yeni ilerlemeler sağladığı, Ağdere ve Hocavend istikametinde büyük zaiyat veren Ermenistan güçlerinin mühimmatının tükendiği ve topçu bataryalarının etkisiz hale getirildiği bildirildi. Gubadlı'ya getirilen Ermenistan ordusu 543. alay 1. taburunun insan gücü ve askeri teçhizat kaybıyla geri çekildiği, Ermenistan'ın Kotayk eyaletinin Tsaghkadzorkentinden Dağlık Karabağ'a gönderilen askerlerin büyük bölümünün de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AĞIR KAYIPLAR VERDİLER

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun cephenin farklı istikametlerinde Ermenistan güçlerine ait 2 tank, 2 zırhlı araç, 4 D-30 obüsü, 1 2A36 Giasint-B topu ve 7 otomobili imha ettiği belirtildi. Tüm cephe boyunca çatışmaların sürdüğü, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu ifade edildi.

İki ülke arasında daha önce Moskova'da yapılan görüşmede esirlerin ve cenazelerin değişimi için ateşkes kararı alınmıştı. Sürenin dolmasının ardından ikinci defa insani ateşkes ilan edildi. Ancak Erivan tarafının sivil alanlara saldırıları durmuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı