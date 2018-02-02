Azerbaycan'da Şehit Özalkan'ın Vasiyeti İçin Başlatılan Kampanya

Bakü'de, Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşlarının Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın Irak'taki Türkmen şehri Telafer'de okul yapılması vasiyetinin yerine getirilmesi amacıyla başlattığı yardım kampanyası tanıtıldı.

Bir alışveriş merkezinde yapılan etkinliğe, MHP Antalya Milletvekili Ahmet Selim Yurdakul, Azerbaycanlı milletvekilleri Ganire Paşayeva ve Melahat İbrahimkızı, Türkiye-Azerbaycan İşadamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) Başkanı Hüseyin Büyükfırat, STK temsilcileri ve gaziler katıldı.

Milletvekili Yurdakul, şehit Özalkan'ın vasiyetine gösterilen hassasiyet dolayısıyla Azerbaycanlı yetkililere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Türkiye olarak tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı gösterdiklerini vurgulayan Yurdakul, "Ancak ülkemizin birlik ve bütünlüğü için elimizden gelen her şeyi canımız pahasına yaparız. Dolayısıyla Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletciklerine Türkiye Cumhuriyeti asla izin vermeyecektir. Operasyon tamamen teröristleri temizlemek için yapılan harekattır. Bazı ülkelerin algı oluşturmak amacıyla ifade ettikleri gibi işgal operasyonu değildir." dedi.

Azerbaycanlı Milletvekili İbrahimkızı da Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini vurguladı. İbrahimkızı, Özalkan'ın vasiyetinin sadece Türk vatandaşları için değil Azerbaycan ve tüm Türk dünyası için verilmiş bir mesaj olduğunu kaydetti.

İbrahimkızı, "Şehit kardeşimiz Türkmenlere sahip çıkın dedi. Biz de vasiyetin yerine getirilmesi için katkı sağlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yardımlara ihtiyacı yok fakat biz birlik olduğumuzu göstermek için bu girişimde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Milletvekili Paşayeva da konuyu Azerbaycan Parlamentosunun gündemine getirdiğini, Irak'taki Türkmenlerin tüm Türk dünyasından yardım ve destek beklediğini ifade etti.

Yakın zamanda Irak'ı ziyaret ettiğini bildiren Paşayeva, Azerbaycan ve Türkiye'nin Türkmenlere daha fazla destek vermesi gerektiğini vurguladı. Paşayeva, iki aylık maaşını Telafer'de bir sağlık ocağı inşaası için gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycanlı sivil toplum kuruluşları, Ortak Değerler İctimai Birliği öncülüğünde, "Şehit Musa Özalkan'ın Vasiyetine Destek-Telafer Çocukları İçin" adı verilen kampanya başlatmıştı.