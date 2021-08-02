Azerbaycan'da ormanlık alanda yangın
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Azerbaycan'da ormanlık alanda yangın

Azerbaycan'da ormanlık alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Azerbaycan'ın Yardımlı iline bağlı Honuba köyü yakınlarındaki bir ormanda yangın çıktı.

Azerbaycan'ın Yardımlı iline bağlı Honuba köyü yakınlarındaki bir ormanda yangın çıktı.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Güney bölgesindeki Yardımlı iline bağlı Honuba köyü yakınlarındaki dağlık arazide bulunan bir ormanda yangın çıktığı ve yangını söndürmeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, itfaiye ekipleri ile Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlileri ve bölge sakinlerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığı aktarıldı.

Yaklaşık 15 hektarlık alanda çıkan yangında çalı, kuru ağaç kökleri ve kısmen de ağaçların yandığı kaydedilirken, olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuna paylaşılacağı ifade edildi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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