Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek kılındı
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Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek kılındı

Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı Kovid-19 tedbirlerine riayet edilerek kılındı
Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov - Haberler | Güncel

Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

Azerbaycan'da Kurban Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak kılındı.

Bakü'nün en büyük camilerinden Ejder Bey Camisi'ne gelen çok sayıda kişi, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak bayram namazı için saf tuttu.

Kovid-19 tedbirleri gereği camilere sadece 50 kişi alındığı için bayram namazı 50'şer kişilik cemaatlerle birkaç kez peş peşe kılındı.

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı Allahşükür Paşazade de namazını Ejder Bey Camisi'nde eda etti.

Namaz sonrasında ülkenin huzur ve refahı, İslam alemindeki sıkıntıların sona ermesi için dualar edildi. Dualarda Karabağ savaşı şehitleri de unutulmadı.

Daha sonra bayramlaşan Bakülüler, kurbanlarını kesmek için hayvan pazarları ve kesimhanelere yöneldi.

Azerbaycan Kafkas Müslümanları İdaresi Başkan Yardımcısı Baş Müftü Salman Musayev namazın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada Karabağ zaferi sonrasındaki ilk Kurban Bayramı'nın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Karabağ savaşında canlarını feda eden şehitleri rahmetle andıklarını belirten Musayev, Azerbaycan ve dünya Müslümanları için iyi temennilerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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