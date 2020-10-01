Azerbaycan'da her gece aynı saatte milli marş okunuyor

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısından sonra başlayan çatışmalar 5'inci gününe girerken, çatışmaların başladığı ilk günden bu yana başkent Bakü olmak üzere ülkenin her yerinde her akşam saat 21:00'da Azerbaycan Milli Marşı belediye hoparlörlerinden veriliyor.

Ermenistan ordusu geçen pazar günü sivil vatandaşları hedef almış ve Azerbaycan'a saldırıda bulunmuştu. Ermenilerin saldırısına anında karşılık veren Azerbaycan ordusu geride kalan 5 günlük süreçte Ermenistan'a ciddi zayiatlar verdi. Tüm ülke birlik ve beraberlik mesajı verirken, her akşam saat 21:00'da hoparlörlerden duyulan ses, Azeri vatandaşlarda milli duyguları daha da artırdı.

VATANDAŞLAR MARŞA EŞLİK EDİYOR

Azerbaycan'da pazar gününden itibaren ülkenin her yerinde saat 21:00'da Azerbaycan Milli Marşı çalınıyor. Vatandaşlar her akşam sokaklarda ve evlerinde marşa eşlik ediyor. Öte yandan bazı vatandaşlar Azerbaycan ve Türkiye bayrakları ile sokaklarda marşa eşlik etti. Bahsi geçen görüntüler Azerbaycan'ın ardından Türkiye'de de sosyal medyanın gündemine oturdu.

AZERBAYCAN ORDUSU İLERLEYİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Azerbaycan ordusu ise 9 köy ve birçok kritik noktayı Ermeni askerlerinden temizleyerek ilerleyişini sürdürmeye devam ediyor.