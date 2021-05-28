Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, Kars'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlandı

KARS - Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü, Kars'ta düzenlenen törenle kutlandı.

Kars Vadisi Bedesten önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Törenin açılışında konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev, "Bugün Azerbaycan için çok önemli bir gündür. 1918 yılında Doğu'da ilk defa bir demokratik cumhuriyetin ilan edilmesinin bize mahsus olmasından gurur duyuyoruz. Bu cumhuriyet sadece 23 ay yaşayabilmişti. Kızıl Ordu'nun gelişiyle cumhuriyet geçici de olsa sübuta uğramıştı. Ama kalbimizde onun ateşi saklıydı. Milletimiz, devletimizin her bireyi o hasreti içerisinde yaşattığı ve gelecek nesillere taşıdıkları için bugün yeniden 70 yıl sonra o bağımsızlığımıza kavuştuk. Azerbaycan artık 30 yıldır bağımsız bir devlettir. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin tarihine anlatmak istemiyorum. Çok ağır bir tarih yaşadık, esas mesele orada o temelin atılmasıydı. Yeni bir kıvılcımın oluşmasıydı. ve onu koruyup saklayarak 1991 yılında Azerbaycan öz bağımsızlığına kavuştu. ve Azerbaycan bağımsızlığını ilan etti" dedi.

Daha sonra söz alan Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki hakikaten eşi benzeri görülmemiş bir ilişkidir. Azerbaycan ve Türkiye'nin ilişkileri çıkarlar üzerine değil, kardeşliktir. Kardeşlik olduğu içinde sarsılmaz eşine ender rastlanan bir ilişkidir. Böylede devam edecektir. Dost ve kardeş Azerbaycan ve Türkiye'de yaşayan herkes merhum Haydar Aliyev'in ifade ettiği "tek millet, iki devlet" fikrini herkes özümsemiş, bütün kurumlarıyla beraber güçlenerek geleceğe doğru emin adımlarla yürümektedir ve yürümeye de devam edecektir. Bu vesile ile Azerbaycan'ın kurucusu, merhum Haydar Aliyev ile cumhuriyetimizin kurucusu ve mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve minnetle anıyorum. Hepimizin biliyoruz Dağlık Karabağ sorununu, kanayan bir yaraydı. Çok yakın bir zamanda orada da çok büyük bir mücadele ile kahramanlıkla bağımsızlık mücadelesinde Azerbaycan halkı galip geldi. Bu mücadelede şehit olan Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın 103'üncü kuruluş yıl dönümünü şahsım ve Kars halkımız adına en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Tören yapılan konuşmaların ardından Kafkas ekibinin gösterisiyle devam etti. Tören havai fişek ve ışık-lazer gösterisiyle son buldu.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü törenine; Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuru Guluyev, Kafkas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Engin Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Fuat Güney, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu