Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun'da plaja acil iniş yaptı
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Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun'da plaja acil iniş yaptı

Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun'da plaja acil iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde plaja üzerinde Azerbaycan bayrağı bulunan askeri bir Rus yapımı helikopter henüz bilinmeyen bir nedenle acil iniş yaptı.

Henüz nerden geldiği ve nereye gittiği öğrenilemeyen helikopter vatandaşların meraklı bakışları arasında ilçenin Bada mevkiinde plaja iniş yaptı. Helikopterin arızasının giderilmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi. - GİRESUN

Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun'da plaja acil iniş yaptı
Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun'da plaja acil iniş yaptı
Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun'da plaja acil iniş yaptı
Azerbaycan bayraklı helikopter Giresun'da plaja acil iniş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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