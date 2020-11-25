Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak

25.11.2020 08:22 | Son Güncelleme: 25.11.2020 08:30

Azerbaycan askerleri, işgal altındaki bölgelerde yasa dışı iskan ettirilen Ermeni nüfusunun bölgeden çıkmasına yardım etti. Bölgeden gelen görüntülerde Azerbaycanlı bir komutanın, Ermeni sivillere, "İsterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak" dediği görüldü.

Dağlık Karabağ'da çatışmaları sona erdiren anlaşma gereği Azerbaycan'a ait topraklarda bulunan Ermeni sivil ve askerler bölgeden ayrılmaya devam ediyor. Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri toprakları terk etmek zorunda olan Ermenilerin kısa süre önce boşalttıkları evleri, kamu binaları ve ormanları yaktığı görüntülere yansımıştı.

"KİMSE SİZE KÖTÜ DAVRANMAYACAK"

Buna rağmen Azerbaycan askerlerinin de Azerbaycan topraklarını zamanında terk edemeyen Ermenilere yardımcı olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyadaki bir görüntüde, Ağdam iline bağlı Abdal Gülablı köyünde evlerini zamanında boşaltamayan bazı Ermeni siviller, Azerbaycan askerinden yardım istediği görülüyor. Görüntülerde konuşan Azerbaycanlı komutan, karşılaştığı Ermeni sivillere, "İsterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak. Daha önce de size yardım etmiştik. Saygıyla sizi uğurlamıştık." diyor.

EŞYALARIN TAŞINMASINA YARDIM ETTİLER

Sivil Ermeniler de komutanın dediklerini teyit ederek teşekkür ediyor. Görüntülerde daha sonra Azerbaycan askerlerinin Ermeni sivillerin eşyalarını kamyonete taşımasına yardım etmesi yer alıyor.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti. Ermeni silahlı güçler, ateşkes gereği 20 Kasım itibarıyla Ağdam'dan çekilmişti. Ermenistan 15 Kasım'da vermesi gereken Kelbecer'i zamanında boşaltamadığı için Azerbaycan'dan 10 günlük ek süre alarak, işgal ettiği toprakları 25 Kasım'da vermeyi taahhüt etmişti. Ermenistan, Laçın'ı da 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verecek.

Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (13)
EMEKLİ: Komutan yol ver gitsinler bizim başımıza ne geldiyse bu merhametimizden geldi.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YABMAYİN BOYLE: ermeniler olsa cor cogcuk öldurürdu. . . . o yuzden boyle seyleri terin bakalim
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GÜNDOĞDU: Defolup gitsinler Türkiye’deki ermenilerde defolup gitsinler insan olmaz bunlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Demet Akbağ Demet Akalın Aleyna Tilki
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ozan Tufan Şenol Güneş Lewis Hamilton
Tüm Haberler Medya İstifa Bülent Arınç Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 10:12:11. #1.14#
title