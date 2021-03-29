Azerbaycan'a pasaport gerekiyor mu? Azerbaycan'a ne zamandan sonra kimlikle gidilebilir?
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Azerbaycan'a pasaport gerekiyor mu? Azerbaycan'a ne zamandan sonra kimlikle gidilebilir?

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Azerbaycan'a pasaport gerekiyor mu? Azerbaycan'a ne zamandan sonra kimlikle gidilebilir?

Azerbaycan'a pasaport gerekiyor mu? sorusu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Azerbaycan'a ne zamandan sonra kimlikle gidilebilir?

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Kardeş ülke Azerbaycan ile yapılan yeni anlaşmalar sonrası araştırılan konulardan biri de "Azerbaycan'a pasaport gerekiyor mu?" oldu. Azerbaycan'a ne zamandan sonra kimlikle gidilebilir?

AZERBAYCAN'A PASAPORT GEREKİYOR MU?

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının sadece kimlik kartı ibraz ederek iki ülke arasında seyahatinin 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,

"10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu protokolün 1 Nisan 2021'de yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, iki ülke vatandaşlarının Azerbaycan-Türkiye arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan yalnızca yeni tip kimlik kartlarını ibraz ederek yapabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca "Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'İki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir." değerlendirmesi yapıldı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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