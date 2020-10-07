Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı
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Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı

07.10.2020 14:37 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:44

Canlı yayında Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaşı, yakınına bomba düşünce arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a 'Dur' demek ve Dağlık Karabağ'ı özgürleştirmek için başlattığı operasyon 10'uncu gününde bölgedeki çatışmalar aralıksız devam ediyor.

ERMENİSTAN PROPAGANDAYA BAŞLADI

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, moral bozukluğunun üzerini örtmek için çeşitli propaganda yöntemlerine başvuruyor. Bu yöntemlerden biri de sokak röportajları...

MİKROFONU BIRAKIP KAÇTI

Bu röportajlardan birinde mikrofon uzatılan Ermeni vatandaş, "Onları yeneceğiz. Bizim sayımız 120 bin, onlar milyonlarca olabilir ama bana inanın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerden sonra röportajın yapıldığı yere yakın bir konumda patlama meydana geldi. Birkaç saniye önce verdiği röportajda Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaşın patlama sesini duyunca mikrofonu bırakarak kaçması dikkat çekti.

Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı
Haber Yorumları (16)
REALİST: o korku ona yeter merak etme
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REALİST: ne oldu la dingil ısıracak köpek dişini göstermez diye boşa dememiş atalarımız
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ALİ İHSAN: 119. 999''e düşüyodu az daha :)
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