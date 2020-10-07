Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı

Canlı yayında Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaşı, yakınına bomba düşünce arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a 'Dur' demek ve Dağlık Karabağ'ı özgürleştirmek için başlattığı operasyon 10'uncu gününde bölgedeki çatışmalar aralıksız devam ediyor.

ERMENİSTAN PROPAGANDAYA BAŞLADI

Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren Ermenistan, moral bozukluğunun üzerini örtmek için çeşitli propaganda yöntemlerine başvuruyor. Bu yöntemlerden biri de sokak röportajları...

MİKROFONU BIRAKIP KAÇTI

Bu röportajlardan birinde mikrofon uzatılan Ermeni vatandaş, "Onları yeneceğiz. Bizim sayımız 120 bin, onlar milyonlarca olabilir ama bana inanın" ifadelerini kullandı. Bu sözlerden sonra röportajın yapıldığı yere yakın bir konumda patlama meydana geldi. Birkaç saniye önce verdiği röportajda Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaşın patlama sesini duyunca mikrofonu bırakarak kaçması dikkat çekti.