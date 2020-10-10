Azerbaycan'a destek sürüyor
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Azerbaycan'a destek sürüyor

10.10.2020 16:17 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:17
Azerbaycan'a destek sürüyor

Türkiye Kamu-Sen İstanbul Başkanı Remzi Özmen'in daveti ile bir araya gelen yüzden fazla sivil toplum örgütü başkanı, Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Türkiye Kamu-Sen İstanbul Başkanı Remzi Özmen'in daveti ile bir araya gelen yüzden fazla sivil toplum örgütü başkanı, Azerbaycan'a destek mesajı verdi.

Türkiye Kamu-Sen İstanbul Başkanı Remzi Özmen'in daveti ile bugün Validebağ öğretmenler evi sosyal tesislerinde bir araya gelen yüzden fazla sivil toplum örgütü başkanı, her ne olursa olsun Karabağ'ın azatlığı hiçbir şeye değişilmeyecektir diyerek, her şeyleri ile Azerbaycan'ın yanında olduklarını kaydettiler.

Türkiye Kamu-Sen İstanbul İl Başkanı Remzi Özmen; Ermenistan topraklarının, Revan'ın, Karabağ'ın tarihle birlikte Türk yurdu olduğunu, halen Türk tarih eserlerinin ayakta bulunduğunu ve bu eserlerin Türk yurdunun tapusu olduğunu vurguladı. Rusların ve Ermenilerin Azerbaycan Türkü'ne yaptıkları katliamları, Karabağ ve Hocalı soykırımının kanlı izlerinin de halen canlılığını koruduğunu belirtti.

Özmen, söz konusu devletin son birkaç yıl içinde de şımarıklığına devamla Azerbaycan sınır boylarına tecavüz ettiğini, savaş suçu işleyerek, sivilleri çoluk çocuk demeden katlettiğini vurguladı.

Toplantıda söz alan Anadolu Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. İbrahim Öztek, "Yarım kalan Kafkas İslam Ordusu harekatını Kahraman Azerbaycan ordusu bugün tamamlayacaktır. Karabağ'ın tümünün azatlığı dışında bir sonuç düşünülemez. Bu harekata ilişkin olarak, Azerbaycan'ın öz be öz ayrılmaz bir parçası olan Nahçivan'ın ayrı bırakılması da düşünülemez. Türk'ün şark kapısı olan Nahçivan Cumhuriyeti, ne yapıp yapıp, aradaki Zengezur'dan bir koridorla Azerbaycan'a birleştirilmelidir" dedi.

Toplantı sırasında Prof. Öztek ve Remzi Özmen, cephede savaşan Muharip Gaziler Başkanı Emin Hesenli ve komutanlarla telefonla konuştu. Türkiye'den selam gönderdi ve zafer diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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