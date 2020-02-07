Azerbaycan 2 gün sonra sandığa gidiyor

07.02.2020 16:14 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:14

AZERBAYCAN'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in parlamentoyu feshetmesi ve erken seçim kararının ardından 2 gün sonra gerçekleşecek seçimde halk, milletvekillerini seçmek için 6'ncı kez sandık başına gidecek. Mecliste bulunan 125 sandalye için 299'u kadın 1324 kişi aday oldu.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 5 Aralık 2019'da parlamentoyu feshederek erken seçim kararının ardından, ülkede seçime girecek olan siyasi partiler seçim kampanyalarını sürdürmeye devam ediyor. Meclis'te bulunan 125 sandalye için 299'u kadın 1324 kişi, seçimde aday oldu. 5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde 19 siyasi partiye mensup aday yer alsa da 1324 adayın yaklaşık yüzde 83'ü seçime bağımsız olarak girmeyi tercih etti. Öğretmeninden avukatına, akademisyeninden bekçisine, sporcusundan mağaza satış elemanına, iş adamından gazetecisine, toplumun birçok kesiminden kişi, milletvekili olmak için aday oldu.

GENÇ ADAYLAR ÖN PLANDACumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geçen yıl iyi eğitimli genç bürokratları üst düzey görevlere getirmesi ve yönetimin gençleştirilmesi yönünde mesaj vermesi, gençleri milletvekili adaylığına teşvik etti ve önceki seçimlere göre daha fazla genç aday oldu. 2015'te yapılan seçimde, 125 sandalyeden 74'ünü kazanarak mecliste en fazla milletvekiline sahip parti olan, Aliyev'in başkanı bulunduğu Yeni Azerbaycan Partisi 123 seçim bölgesinde aday gösterdi ve bunlardan 75'i daha önce seçimlere katılmayan ve genç adaylar.ADAYLAR SEÇMENLERİNE SOSYAL MEDYADAN ULAŞIYORÜlkede, seçime son iki gün kalmasıyla adaylar tanıtım kampanyalarını hızlandırdı. Seçim bölgelerini gezerek halktan oy isteyen adaylar, olabildiğince çok kişiye ulaşmaya ve seçildikleri takdirde neler yapacaklarını anlatmaya çalışıyor, vaatler veriyor. Adaylar, Merkezi Seçim Komisyonunun ülke genelinde tahsis ettiği 136'sı açık 136'sı kapalı miting alanlarında seçmenlerle bir araya geliyor. Adaylar daha önceki seçimlerin aksine kendilerini televizyon ve gazetelerde değil, sosyal paylaşım sitelerinde tanıtmaya öncelik veriyor. Kimi adaylar çektirdikleri videoları paylaşarak seçmenlerini etkilemeye çalışıyor, kimileri ise tanıtımlarını kentlerdeki bilboardlar aracılığıyla yapıyor.ULUSLARARASI ÖRGÜTLER SEÇİMİ İZLEYECEK

Bu arada, seçimi yaklaşık 66 bin yerli, 850 yabancı gözlemci izleyecek. Türkiye'den Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Parlamenter Asamblesi, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu gibi uluslararası örgütler seçimlere gözlemci olarak Azerbaycan'da olacak. Ayrıca Türk ve dünya basını da Azerbaycan hükümetinin daveti üzerine seçimleri takip edecek.

Kaynak: DHA