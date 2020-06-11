Azalan kan stoklarına Salihli'den tam destek Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde kan stoklarında ciddi düşüş yaşayan Kızılay'ın çağrısı ile birlikte Manisa'nın Salihli ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde kan stoklarında ciddi düşüş yaşayan Kızılay'ın çağrısı ile birlikte Manisa'nın Salihli ilçesinde kan bağış kampanyası düzenlendi. Kan bağış kampanyasında 281 ünite kan bağışı kabul edildi.

Manisa Kızılay Kan Merkezi işbirliği ile 'Manisa sana kanım feda' Projesi kapsamında Milli Birlik ve Demokrasi Meydanında Salihli Kaymakamlığı öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Yardımcıları Metin Durmaz ve Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen'in kan bağışı yaparak destek olduğu kampanyaya polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra belediye personeli ve sivil toplum kuruluşları tam destek verirken, düzenlenen etkinlikle 281 ünite kan topladı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulan kan bağışı kampanyasında 281 ünite kan toplandığını belirten Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Başkanı A. Cüneyt Musal, "Kan bağışında bulunan duyarlı tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Düzenli olarak herkesi kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA