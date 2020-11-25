Ayyüce Çınar kimdir? İrem Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

Ayyüce Çınar hastalığı neydi, ne zaman öldü? Mersin'de yaşamını sürdüren Ayyüce Çınar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastalığını yeniden ilerlemesi ile sağ bacağını kaybeden genç kız, 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Peki, Ayyüce Çınar nereliydi?

Ayyüce Çınar hastalığı neydi, ne zaman öldü? Mersin'de yaşamını sürdüren Ayyüce Çınar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastalığını yeniden ilerlemesi ile sağ bacağını kaybeden genç kız, 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Peki, Ayyüce Çınar nereliydi? İşte detaylar haberimizde...

İREM AYYÜCE ÇINAR KİMDİR?

Mersin'in Erdemli ilçesinde hayatını sürdüren Çınar, 23 yaşındaydı. 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine başvurdu ve bacağında kitle olduğu gerekçesiyle Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Tedavi sürecinde saçlarını kaybetti.

Hastalığı yeniden ilerleyen İrem Ayyüce Çınar, bu defa da Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağını kaybetti. 5 gün sonra yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti.