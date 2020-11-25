Ayyüce Çınar kimdir? İrem Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ayyüce Çınar kimdir? İrem Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

25.11.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:47
Ayyüce Çınar kimdir? İrem Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü?

Ayyüce Çınar hastalığı neydi, ne zaman öldü? Mersin'de yaşamını sürdüren Ayyüce Çınar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastalığını yeniden ilerlemesi ile sağ bacağını kaybeden genç kız, 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Peki, Ayyüce Çınar nereliydi?

Ayyüce Çınar hastalığı neydi, ne zaman öldü? Mersin'de yaşamını sürdüren Ayyüce Çınar, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Hastalığını yeniden ilerlemesi ile sağ bacağını kaybeden genç kız, 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti. Peki, Ayyüce Çınar nereliydi? İşte detaylar haberimizde...

İREM AYYÜCE ÇINAR KİMDİR?

Mersin'in Erdemli ilçesinde hayatını sürdüren Çınar, 23 yaşındaydı. 2017 yılında sağ bacağında şişlik şikayetiyle Erdemli Devlet Hastanesine başvurdu ve bacağında kitle olduğu gerekçesiyle Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi. Tetkiklerden sonra Çınar, Nörofibromatozis hastası ve yumuşak doku kanseri olduğunu öğrendi. Genç kız 2018 yılında sağ bacağından sinir kılıfı tümörü ameliyatı oldu ardından radyoterapi ve kemoterapi almaya başladı. Tedavi sürecinde saçlarını kaybetti.

Hastalığı yeniden ilerleyen İrem Ayyüce Çınar, bu defa da Adana'da özel bir hastaneye kaldırıldı ve sağ bacağını kaybetti. 5 gün sonra yoğun bakıma kaldırılan ve bilinci kapanan Çınar, 25 Kasım Çarşamba günü sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

İlgili Haberler

Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan kaç yaşında ve neden öldü?
Süleyman Turan kimdir? Süleyman Turan kaç yaşında ve neden öldü?
En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?
En iyi erkek oyuncu Billy Barratt kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi filmde oynadı?
Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında nereli?
Esra Ezmeci kimdir? Esra Ezmeci kaç yaşında nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündem

Son Dakika Haberleri

Ekin Mert Daymaz kimdir, kaç yaşında? Ekin Mert Daymaz'ın oynadığı tüm diziler - HaberZümrüdüanka yeni bölüm canlı izle! Zümrüdüanka 19.bölüm izle | Zümrüdüanka yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - HaberKısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne kadar? - HaberDoğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? Doğduğun Ev Kaderindir hangi gün, saat kaçta? Doğduğun Ev Kaderindir izle! - HaberEt Balık kurumu mağazaları nerelerde var? Et Balık Kurumu şubeleri ve satış noktaları! - HaberSon Dakika: Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam geldi - EkonomiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin - EkonomiSon dakika: Kenan Işık'tan sevindirici haber! Kenan Işık iyileşti mi? Kenan Işık kimdir? Kenan Işık'a ne olmuştu? Kenan Işık kaç yaşında? - Haber24 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - HaberOn numara sonuçları 23 Kasım son dakika | On numara bilet sorgulama! 10 Numara ne zaman çekiliyor, nasıl oynanır? - Haber22 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Son dakika Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Hulusi Akar Süleyman Soylu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Enes Batur Sinan Akçıl Bülent Ersoy
Spor Falcao Ozan Tufan Deniz Türüç Gökhan Gönül Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk İstifa Aralık Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ayyüce Çınar kimdir? İrem Ayyüce Çınar kaç yaşında, neden öldü? - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 16:47:35. #1.14#
title