Ayvalıklı kadınlardan "sessiz çığlık" yürüyüşü
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Dünya Kadınlar Günü, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Ayvalıklı kadınlardan "sessiz çığlık" yürüyüşü

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde ilçedeki kadınlar tarafından oluşturulan sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi.

08.03.2020 19:55 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:56
Ayvalıklı kadınlardan

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Kent Konseyi Kadın Meclisi öncülüğünde ilçedeki kadınlar tarafından oluşturulan sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla sessiz bir yürüyüş gerçekleştirildi.


Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin'in de destek verdiği sessiz yürüyüş, Öğretmenevi önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar olan yaklaşık 700 metrelik bir parkurda sürdü.


Cumhuriyet Meydanı'nda Belediye Başkanı Mesut Ergin'in öncülüğündeki erkekler tarafından karşılanan kadınlara karanfiller dağıtılarak anlamlı bir jest yapıldı.


Belediye Başkanı Ergin, "Kadına şiddete 'hayır' diyoruz"


Belediye Başkanı Mesut Ergin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Tabiki kadınlarımızı hatırlamak sadece bir gün ile sınırlı kalamaz. Her gün; her biri birer kadın olan bizi doğuran analarımızın, bacılarımızın, kardeşlerimizin ve eşlerimizin günüdür. Bu duygularla kadına şiddete 'hayır' diyoruz" diye konuştu.


"Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri son bulmalıdır"


Cumhuriyet Meydanı'nda Tuğba Erol; Ayvalık Kent Konseyi Meclisi adına yaptığı açıklamada, "Biz kadınlar her platformda eşit temsil hakkımızı, kadın cinayetlerinin son bulmasını, İstanbul Sözleşmesi'nin hayata geçirilmesini istiyoruz. Yerel yönetimler ve mecliste az sayıda siyasi temsil olanağı bulan kadınlar seslerini yeterince duyuramıyor. Siyasi alanda yeterince temsil hakkı elde edilmeden kadınların yaşadığı sorunların çözülmeyeceğini biliyoruz. Onun için diyoruz ki, her alanda olduğu gibi siyasi alanda da eşit temsil istiyoruz." dedi.


Tuğba Erol'un açıklamasının ardından İstiklal Marşı, meydanda bulunan kadınlar tarafından hep bir ağızdan seslendirildi.


Etkinlik; Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtının karanfil yağmuruna tutulmasıyla sona erdi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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