Ayvalık'tan Marmaris'e sosyal dayanışma Marmaris sakini bedensel engelli Recep Güven, zorunlu ihtiyacı akülü aracına, dernekler dayanışması sonucu kavuştu.

Marmaris sakini bedensel engelli Recep Güven, zorunlu ihtiyacı akülü aracına, dernekler dayanışması sonucu kavuştu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Aydın; Marmaris Engelli ve Aileleri Birliği Derneği (ENABİRDER) üyesi bedensel engelli Recep Güven adlı vatandaşın ihtiyacı olan akülü tekerlekli aracı,hayırsever bir vatandaşın destekleriyle temin etti. Akülü tekerlekli aracı Marmaris'e getiren Abdullah Aydın, beraberinde ENABİRDER Genel Başkanı Tulgay Hasar'la birlikte bedensel engelli Recep Güven'i evinde ziyaret ederek, yeni aracını teslim etti.

ENABİRDER Başkanı Tulgay Hasar; henüz yeni kurulmalarına rağmen ihtiyaç sahiplerine yardımcı olabilmek için, diğer kurum ve kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olduklarına dikkat çekerek; "Ayvalık nere Marmaris nere?.." Amacımız bu tür dayanışmaları, ülkemizin her yerindeartırarak, diğer ihtiyaç sahiplerine de ulaşabilmek, ihtiyaçlarını giderebilmektir. " dedi ve destekleri için Abdullah Aydın'a da teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler