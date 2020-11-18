Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı
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Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı

18.11.2020 20:04 | Son Güncelleme: 18.11.2020 20:07
Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nin Sarımsaklı ile Badavut mevkisi arasında bulunan yaklaşık 52 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangından yaklaşık 2 ay sonra, bölgede ağaçlandırma çalışması törenle başlatıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nin Sarımsaklı ile Badavut mevkisi arasında bulunan yaklaşık 52 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangından yaklaşık 2 ay sonra, bölgede ağaçlandırma çalışması törenle başlatıldı.

Balıkesir Orman Müdürlüğü'nün 'Geleceğimizi Kurtaralım' teması ile 18 Kasım Çarşamba günü düzenlediği törende, sembolik olarak 15 Servi fidanı dikildi. Yanan alana kızılçam tohumları ekildi. Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Belediye Başkan Vekili Özge Toygar, Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Birol Şahin, Ayvalık Orman İşletme Şefi Deniz Meltem ve ekibi, daire müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşların katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. 19 Eylül akşamı meydana gelen yangında Ayvalık Orman İşletme Şefliği'ne ait kısımda 13.20 hektar, Tabiat Parkı'nda 38.47 hektar, toplamda 51.67 hektar orman alanı ile tabiat alanında 2.03 hektarlık ziraat alanının yangından zarar gördüğünü belirten Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, can ve yerleşim yerlerinde mal kaybı olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi. Dündar, "Ayvalık'ımızda 19 Eylül tarihinde çıkan orman yangını Sürer Sitesi denilen bu civarlardan başlayıp, saat 21.27 de başlamıştır. Yangın saat 03.40 civarında kontrol altına alınmıştır. Bu yangın eylem planı içinde çok sık olan ormanlarımızın seyreltilmesi konusunda Milli Parklarmız ile görüşeceğiz. Yollarımızın temizlenmesi ve vatandaşlarımızın bilinçlenmesi konusunda çalışma yapacağız. Burada birçok binamızda havuzlar olduğunu biliyoruz. Havuzlarda hem evleri hem de civarı koruyacak pompalar konması konusunda ilgililerle görüşeceğiz" dedi. 


Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı
Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı
Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı
Ayvalık'ta yanan alanlarda ağaçlandırma çalışması başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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