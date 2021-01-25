Ayvalık'ta şiddetli yağış ve lodos etkili oldu
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Ayvalık'ta şiddetli yağış ve lodos etkili oldu

25.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 13:28
Ayvalık'ta şiddetli yağış ve lodos etkili oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geceden bu yana etkili olan şiddetli yağış, su baskınlarına yol açtı.

İlçede hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan lodos ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sarımsaklı ve Altınova mahallelerinde bazı evlerin bodrum katlarını su bastı.

Cunda Adası güzergahındaki Gönül Yolu Köprüsü'nde biriken su nedeniyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Yağış ve lodos, Aliçetinkaya Mahallesi sahil şeridindeki küçük balıkçı teknelerinden bazılarının parçalanmasına ve batmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi ile Ayvalık Belediyesine bağlı ekipler, tıkanan rögarları açma ve suları tahliye çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın

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