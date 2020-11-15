Ayvalık'ta sazlık alanda yangın
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Ayvalık'ta sazlık alanda yangın

15.11.2020 21:11 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:15
Ayvalık'ta sazlık alanda yangın

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 3 itfaiye aracı ve 8 personelle müdahale edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının çöplerin de bulunduğu sazlık alana sigara izmaritinin atılması sonucu çıkmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


Ayvalık'ta sazlık alanda yangın
Ayvalık'ta sazlık alanda yangın
Ayvalık'ta sazlık alanda yangın
Ayvalık'ta sazlık alanda yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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