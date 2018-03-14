Ayvalık'ta "Sanat 10'la Yükselecek" Projesi

Ayvalık ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün hazırladığı "Sanat 10'la Yükselecek" Projesi için protokol imzalandı.

Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi'nde protokol için tören düzenlendi. Sebahat-Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin mini konseriyle başlayan programda, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde il genelinde sürdürülen "Bengi Projesi" kapsamında 20 dakikalık da kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, projenin genel çerçevesi ve uygulama esasları hakkında katılımcılara slayt gösterimi ile bilgilendirmede bulundu.

Bahadır, projenin Balıkesir Valiliği tarafından il genelinde sürdürülen Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi'nin en önemli ayaklarından biri olacağını belirtti.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan'ın da projenin fikir babası olduğunu açıklayan Bahadır, projenin paydaşlarının, Ayvalık Kaymakamlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve hayırseverler olduğunu söyledi.

Ardından Kaymakam Görgülüaslan'ın öncülüğünde proje paydaşları olan kurumlar arasında projenin protokolü imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Görgülüaslan ise, Ayvalık'ın eğitim alanında çok ciddi çalışmalara imza atmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Projenin öğrencilerin gelecekte topluma, ailelerine daha faydalı olabilmelerinin önünü açacağına inandığını ifade eden Görgülüaslan, "İlçe Milli Eğitim Müdürü kardeşim konuşmasında bu projenin benim tarafımdan ortaya atıldığını söylemişti ama bana göre bu projenin asıl sahibi kendisidir, milli eğitim camiasıdır. Müdürümüze ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Çünkü bu projenin arkasında çok ciddi bir emek var. Bu çalışmanın öğrencilerimize son derece faydalı olacağına inanıyorum." dedi.

Başlangıçta İmam Hatip Ortaokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Gazi Ortaokulu ve Ali Çetinkaya Ortaokulu öğrencilerinin dahil olacağı projeyi, başlangıçta Sebahat Cihan Şişman Güzel Sanatlar Lisesi yürütecek.

Törene, Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, Ayvalık Kaymakamlık SYDV Sorumlusu Ebru Güngör Gezen, İş Adamı Cihan Şişman ile eşi Sebahat Şişman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.