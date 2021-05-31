Ayvalık'ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
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Ayvalık'ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Ayvalık'ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinin bahçesindeki kuyuya düşen yaşlı adamı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinin bahçesindeki kuyuya düşen yaşlı adamı, olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın turizm alanında dünyaca ünlü cazibe merkezi olan Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi Hayat Caddesinde ikamet eden İbrahim Kesebir isimli yaşlı adam, evinin bahçesindeki kuyunun ağız kısmını onarmak isterken içi su dolu kuyuya düştü. Yakınlarının 112 hattını aramasıyla olay yerine kısa sürede ulaşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki ekipler, talihsiz adamı kuyudan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenilen Kesebir'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Ayvalık'ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Ayvalık'ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Ayvalık'ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Ayvalık'ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı
Ayvalık'ta kuyuya düşen yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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