Ayvalık'ta Kovit 19 'a karşı denetimler sürüyor
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Ayvalık'ta Kovit 19 'a karşı denetimler sürüyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İç İşleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla 81 ilde yayınladığı genelge kapsamında Kovit19 salgını kapsamında ülke genelinde eş zamanlı başlatılan maske, sosyal mesafe ve benzeri denetimler tüm hızıyla sürüyor.

Ayvalık'ta Kovit 19 'a karşı denetimler sürüyor
11.08.2020 18:14 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:18

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, İç İşleri Bakanlığının "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla 81 ilde yayınladığı genelge kapsamında Kovit19 salgını kapsamında ülke genelinde eş zamanlı başlatılan maske, sosyal mesafe ve benzeri denetimler tüm hızıyla sürüyor.

Denetlemelerin Ayvalık İlçe Eminet Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta ve Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından oluşturulan 18 ayrı komisyon tarafından oluşturulan ekiplerle; restoranlar, kafeler, berber salonları, kuyumcular, bankalar, kahvehaneler, lokantalar, iletişim merkezleri, giyim alanlarında ve toplu taşıma araçlarında sıklıkla sürdürüldüğü öğrenildi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan'ın talimatıyla yapılan denetimler ilçe genelinde sürerken, Sarımsaklı ve Cunda Adası'nda gerçekleşen denetimlere Kaymakam Görgülüarslan'ın yanı sıra Ayvalık Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Bahar ve Erkan Karasu, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığına vekalet eden Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Alim Burak Çelik, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Elif Kıvanç, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Çiçek, Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Memuru Ali Gün katıldı.

Sarımsaklı'da pazaryeri ve Cunda Adası'nda bir taksi durağı ile sahil bandındaki restorantlarda gerçekleşen denetimlere öncülük eden Kaymakam Gökhan Görgülüarslan, vatandaşları Korona virüs pandemisine karşı alınan önlemlere riayet etmeleri konusunda tatlı bir üslüpla uyardı.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan muhabirimize yaptığı açıklamada, İç İşleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine başlattıkları kapsamlı denetimlerin gece saatlerinde de sürdüğünü vurgulayarak, "17 ayrı iş sektöründe bu denetimlerimiz devam ediyor. Komisyon üyesi arkadaşlarımızın ilgili daire amirleriyle beraber başlattıkları bu denetimler kararlılıkla ve son derece hassasiyetle sürüyor. Ekiplerimiz alınan tedbirlere uymayanlar hakkında cezai işlemleri büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriyorlar"dedi.

Öte yandan Ayvalık genelinde sürdürülen denetimlerde herhangi bir aksaklığa rastlanılmadığı, ufak tefek eksikliklerin de küçük ikazlarla giderildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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