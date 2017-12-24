Ayvalık'ta Gaziler Bir Araya Geldi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği tarafından etkinlik düzenlendi.



Ayvalık Belediyesine ait Sarızeybek Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Garnizon Komutanı Albay Fevzi Koyuncu, Ayvalık Müftüsü Orhan Tosun ve gaziler bir araya geldi.



Etkinlikte konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği Başkanı Hüseyin Koksal, düzenledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma toplantısına yoğun bir katılım olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Programda, Ayvalık'ta özellikle yardımlaşma konusunda ön planda olan kişilere plaket verildi.