Ayvalık'ta CHP'li bazı belediye meclis üyelerine baskı yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama sırasında gerginlik

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, CHP'li bazı belediye meclis üyelerinin parti binalarında kilitlenerek baskı gördüğü iddialarına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, CHP'li bazı belediye meclis üyelerinin parti binalarında kilitlenerek baskı gördüğü iddialarına ilişkin açıklamalar yapıldı.

CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, nisan ayı belediye meclis toplantısında bir imar alanıyla ilgili "evet" oyu kullanmasını istenen meclis üyelerine, partideki toplantı sırasında baskı uygulandığı, itirazlar üzerine de toplantı salonunun kapısının kilitlendiği iddialarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şalmanlı, iddiaları yalanladığı sırada CHP Ayvalık Belediye Meclis Üyesi İsa Aslan söz alarak konunun doğru olduğunu söyledi.

CHP ilçe yöneticileri ve partililerin tepki gösterdiği Aslan konuşmasına devam ederek meclis toplantısından önce CHP grup toplantısını yaptıklarını belirterek "Bana baskı yaptınız mı? Yapmadınız mı? Onu söyleyin. Üzerime yüründü mü, yürünmedi mi? Burada basına yanlış bilgi aktarıyorsun. Ben bunun cevabını vermek durumundayım. Bize burada imarla ilgili verdiğimiz kararla ve niye bu kararı verdiğimizle ilgili yönetim tarafından baskı yapıldı." ifadesini kullandı.

Konuyu yargıya taşıyacağını belirten Aslan, yaşadıkları olayla ilgili önümüzdeki günlerde geniş çapta bir açıklama yapacağını kaydetti.

Şalmanlı ise konunun tamamen yanlış anlaşılan bir durum olduğunu ileri sürerek, "Pandemi nedeniyle grup toplantısını parti binasının ikinci katında değil, daha geniş olan alt kattaki salonda yaptık. Ancak parti binamızın ana giriş kapısı sürekli partililer ve vatandaşlar tarafından açılıp, yaptığımız toplantının kesilmemesi için kapıyı kilitledik. Ama bazı belediye meclis üyesi arkadaşlarımız bu konuyu çarpıtarak, kapının üzerlerine kilitlendiğini iddia ettiler. Oysa böyle bir amacımız asla yoktu." ifadesini kullandı.

Ayvalık Belediyesinin CHP'li belediye meclis üyelerinden Dilek Saraçoğlu ve Onur Satıcı da aynı toplantıda kendilerinin de bulunduğunu yaşanılan hadisenin İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı'nın anlattığı gibi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın