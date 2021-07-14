Ayvalık'ta BOED Genel Başkanı Özlemiş güven tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvalık'ta BOED Genel Başkanı Özlemiş güven tazeledi

Ayvalık'ta BOED Genel Başkanı Özlemiş güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; engellilere yönelik yaptığı sosyal çalışmalarla yüreklerde taht kuran Birlik Ortopedik Engeliler Derneği (BOED) Genel Merkezi'nin olağan genel kurul toplantısı derneğin Altınova Mahallesi'ndeki şube binasında gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; engellilere yönelik yaptığı sosyal çalışmalarla yüreklerde taht kuran Birlik Ortopedik Engeliler Derneği (BOED) Genel Merkezi'nin olağan genel kurul toplantısı derneğin Altınova Mahallesi'ndeki şube binasında gerçekleştirildi.

Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği genel kurul toplantısında yapılan seçimlerde BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş tek liste ile girdiği seçimlerde yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçimlerde BOED Genel Merkezi'nin yönetim kurulu üyelikleri; Özer Uygun, Özkan Çini, Metin Baş, Semra Gergin, Özlem Şahin Kalafat ve Melike Aydın getirilirken; Denetim Kurulu üyelikleri ise; Kenan Uçar, Altuğ Uygun ve Bilge Kanlı isimlerinden oluştu.

Genel kurul toplantısında kendisine gösterilen büyük teveccühe teşekkür eden Genel Başkan Özlemiş, Ayvalık ve Gömeç'te yaşayan engellilere en iyi hizmeti verebilmek ve engelli haklarının yılmaz savunuculuğuna yönelik misyonlarını önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. - BALIKESİR

Ayvalık'ta BOED Genel Başkanı Özlemiş güven tazeledi
Ayvalık'ta BOED Genel Başkanı Özlemiş güven tazeledi
Ayvalık'ta BOED Genel Başkanı Özlemiş güven tazeledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu İlyas Tetik Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mustafa Er Metin Oktay Mario Balotelli Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ayvalık'ta BOED Genel Başkanı Özlemiş güven tazeledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 07:04:57. #1.14#

title