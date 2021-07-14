Ayvalık'ta BOED Genel Başkanı Özlemiş güven tazeledi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; engellilere yönelik yaptığı sosyal çalışmalarla yüreklerde taht kuran Birlik Ortopedik Engeliler Derneği (BOED) Genel Merkezi'nin olağan genel kurul toplantısı derneğin Altınova Mahallesi'ndeki şube binasında gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; engellilere yönelik yaptığı sosyal çalışmalarla yüreklerde taht kuran Birlik Ortopedik Engeliler Derneği (BOED) Genel Merkezi'nin olağan genel kurul toplantısı derneğin Altınova Mahallesi'ndeki şube binasında gerçekleştirildi.

Dernek üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği genel kurul toplantısında yapılan seçimlerde BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş tek liste ile girdiği seçimlerde yeniden seçilerek güven tazeledi.

Yapılan seçimlerde BOED Genel Merkezi'nin yönetim kurulu üyelikleri; Özer Uygun, Özkan Çini, Metin Baş, Semra Gergin, Özlem Şahin Kalafat ve Melike Aydın getirilirken; Denetim Kurulu üyelikleri ise; Kenan Uçar, Altuğ Uygun ve Bilge Kanlı isimlerinden oluştu.

Genel kurul toplantısında kendisine gösterilen büyük teveccühe teşekkür eden Genel Başkan Özlemiş, Ayvalık ve Gömeç'te yaşayan engellilere en iyi hizmeti verebilmek ve engelli haklarının yılmaz savunuculuğuna yönelik misyonlarını önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı