BALIKESİR - Ayvalık'ta balıkçılardan barınak talebi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli lodosun ardından tekneleri zarar gören balıkçılar barınak için destek istedi.

Teknelerinin parçalandığı sahilde gerçekleştirilen toplantıya, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyesi Ali Jale, AK Parti Ayvalık İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Güren, Amatör Balıkçılar Derneği Kurucu Başkanı Muharrem Parmaksız katıldı.

Gezi teknesi sahibi Fırat Göral, yaptığı konuşmada, balıkçı teknelerinin her yıl lodos nedeniyle zarar gördüğünü belirterek "Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz. Bunun için geçen yıl bir imza kampanyası başlatmıştık. Çok talep görmemişti. Bu yıl tekrar toplanarak sesimizi duyurmak istedik." diye konuştu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de yeni imar planlarında balıkçı barınağı sayısını arttırmak istediklerini kaydetti.

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mustafa Güren de taleplere gereken desteği vereceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Salgın