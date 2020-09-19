Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen kurtarılırken 1 organizatör zanlısı yakalandı
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Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen kurtarılırken 1 organizatör zanlısı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir organizatör şüphelisi de yakalandı.

Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen kurtarılırken 1 organizatör zanlısı yakalandı
19.09.2020 01:01 | Son Güncelleme: 19.09.2020 01:05

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, bir organizatör şüphelisi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ayvalık'ın 22 adasından biri olan Çıplak Ada açıklarında bir lastik botla Midilli'ye doğru giderken Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından geri itildiği öğrenilen 1 Fildişi Sahili, 13 Somali, 5 Kongo, 10 Suriye ve 3 Orta Afrika uyruklu olduğu öğrenilen sığınmacı Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından kurtarıldı. Sığınmacıların arasında olan ve düzensiz göçmenleri Midilli'ye götürmeye çalıştığı belirlenen bir organizatör zanlısı da yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuklarında bulunduğu 32 sığınmacı Küçükkuyu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülerek; yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Sığınmacıların Çanakkale-Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenilirken, gözaltına alınan organizatör zanlısının ise adli makamlara teslim edileceği bildirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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