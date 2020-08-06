Ayvalık'ta 32 düzensiz göçmen kurtarıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı Plajları açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Sarımsaklı Plajları açıklarında 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre; Sarımsaklı Plajı açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 32 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kurtarıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA