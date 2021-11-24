Ayvalık kışa hazır!

İlçe genelinde yağmur suyu drenaj kanallarını atıklardan arındıran temizlik ekipleri kentin kışı karşılama hazırlığını tamamlamak için gece gündüz çalışıyor. Başkan Ergin, ilçe genelinde, tabiat parkında, adalarda ve drenaj kanallarında temizlik çalışmalarının kıs mevsiminde de sık aralıklarla sürdürüleceğini söyledi.

Vatandaşların olası acil durumlarda 444 10 66 numaralı telefondan yardım ve destek isteyebilecekleri duyuruldu. Ayvalık Belediyesi,kış mevsimini karşılamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Belediye temizlik ekipleri, kent merkezinde, Cunda, Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı, Hamdibey, Yeni Mahalle, Hayrettin Paşa, Fevzipaşa Vehbibey ve Gazi Kemal Paşa mahallelerinde; karada, denizde, adalarda, kıyılarda, tabiat parkında ve yağmur suyu drenaj kanallarında dip bucak temizlik çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimize kendi evimize gösterdiğimiz özenle davranalım, kendi evimiz gibi temiz tutalım. Ayvalıklı hemşehrilerimden özellikle rica ediyorum. Yağmur suyu drenaj kanallarına çöp atmayalım, tıkanma, taşma ve sel gibi felaketler ile karşı karşıya kalmayalım," diyerek uyarıda bulundu.

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