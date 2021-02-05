Ayvalık'ın özel üretim zeytinyağları Beşiktaş kulübüne gidiyor
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Ayvalık'ın özel üretim zeytinyağları Beşiktaş kulübüne gidiyor

05.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 16:48
Ayvalık'ın özel üretim zeytinyağları Beşiktaş kulübüne gidiyor

BALIKESİR'de, Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Analiz Laboratuvarı, coğrafi işaret tescilli özel üretim zeytinyağlarının tanıtımı için 20 şişe zeytinyağını Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna gönderdi.

BALIKESİR'de, Ayvalık Ticaret Odası (ATO) Analiz Laboratuvarı, coğrafi işaret tescilli özel üretim zeytinyağlarının tanıtımı için 20 şişe zeytinyağını Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna gönderdi.

Ayvalık Ticaret Odası Analiz Laboratuvarı, kendi bütçesiyle 2012 yılından bu yana, coğrafi işaret tesciline sahip 750 cc'lik bin 428 şişe özel zeytinyağı üretti. ATO Analiz Laboratuvarı A.Ş. Başkanı Ali Uçar, 20 şişe özel üretim zeytinyağını Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimine ulaştırması için Ayvalık Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Serkan Özkan'a, teslim etti. Uçar, Ayvalık Coğrafi İşaretinin tüketici tarafından bilinirliğinin artırılmasına, müstahsil ve marka sahiplerinin piyasaya sürdükleri zeytinyağlarının kalitesinin belgelenmesine, tanıtımının yapılarak tercih edilmesine ve doğru hologram uygulamasının örneklendirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

AYVALIK ZEYTİNYAĞININ TANITIMI İÇİN

Ayvalık Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Serkan Özkan, ise, "Ayvalık'tan bir kızımızın Beşiktaş'a transfer olması nedeniyle, kızımızı Pazartesi günü kulübe teslim ederken, zeytinyağlarını götüreceğiz. Ayvalık Ticaret Odası'nın yaptığı güzel çalışma adına, diğer zeytinyağcı abilerimize örnek olması ve Ayvalık'ı tanıtma adına Kulüp Başkanımız Ahmet Nur Çebi ve yönetim kuruluna ufak bir hediye olarak güzel bir paket hazırladık. Ayvalık'ın tanıtımının her şekilde dernek olarak arkasında bulunacağımızın sözünü vermiş olalım. Ayvalık zeytinyağının tanıtımına böyle bir destek vermek istedik dernek olarak. Ayvalık Ticaret Odası'nın ufak bir hediyesi olarak ileteceğiz. Umarım onlar da memnun kalırlar" dedi.


Ayvalık'ın özel üretim zeytinyağları Beşiktaş kulübüne gidiyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya

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